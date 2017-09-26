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Новости. Общество
19:10, 26 Сентября 2017

ФОТО: Звезду "Дома-2" Мая Абрикосова перестали узнавать зрители

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Бывший участник телепроекта "Дома-2" Май Абрикосов постарел: зрители перестали его узнавать.

Как отмечает Cosmo, 36-летний Май Абрикосов (Роман Тертишный) — один из первых участников шоу "Дом-2". На проекте в разное время Абрикосов пытался построить отношения с Ольгой Солнце и Аленой Водонаевой, однако найти настоящую любовь ему так и не удалось. Покинув проект, Май переехал за город и стал вести затворнический образ жизни.

Поклонники и руководство "Дома-2" не раз предлагали Абрикосову вернуться на проект, но Май категорически против.


фото: instagram.com/tertishnyi_official

В Instagram Май часто публикует фотографии живописных видов того края, где он теперь живет. На странице Абрикосова нет ни одного снимка с вечеринок или светских выходов. Вместо этого бывший участник «Дома-2» делится с подписчиками кадрами с огорода и селфи с капустой.

За годы уединенной деревенской жизни Май стал другим человеком как внутренне, так и внешне. Абрикосов избавился от пышной шевелюры и отрастил бороду. Поклонники считают, что экс-участник "Дома-2" заметно постарел, утратил былой задор и огонек в глазах.

"Какой-то замученный… жизнью", "Постарел…", "Рома красавец, но потрепавший и постаревший", — прокомментировали последнее фото Мая подписчики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-09-26 20:47:14
Молодец, хоть один из них стал работать.
sherhan2
2017-09-26 19:21:53
До лампочки.Тоже звезду нашли...
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