08:38, 07 Июня 2017
ФОТОФАКТ: Первый в Петрозаводске дог-бокс установили на Зареке
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Во дворе жилого дома на Зареке установлен первый в Петрозаводске дог-бокс – в соцсетях горожане с удовольствием постят это "чудо чудное".
Фото первого в столице Карелии дог-бокса для собачьих отходов появилось в популярной группе "Живой Петрозаводск". Его автор – Наталья Коробова.
"Теперь владельцам собак есть, куда выкидывать отходы своих любимцев", - поделилась горожанка.
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