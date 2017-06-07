ФОТОФАКТ: Первый в Петрозаводске дог-бокс установили на Зареке

Во дворе жилого дома на Зареке установлен первый в Петрозаводске дог-бокс – в соцсетях горожане с удовольствием постят это "чудо чудное".

Фото первого в столице Карелии дог-бокса для собачьих отходов появилось в популярной группе "Живой Петрозаводск". Его автор – Наталья Коробова.

"Теперь владельцам собак есть, куда выкидывать отходы своих любимцев", - поделилась горожанка.