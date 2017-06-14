Фотографы сняли Джулию Робертс, "забывшую" надеть штаны

Фотографы запечатлели звезду Голливуда Джулию Робертс в пиджаке и колготках.

Как отмечает Life со ссылкой на Daily Mail, актриса принимала участие в сложной фотосессии, которая проходила в Малибу.



фото: Daily Mail

"Джулия Робертс продемонстрировала прекрасную форму, не надев на фотосессию ничего, кроме пиджака и колготок", - отмечает издание.



фото: Daily Mail

Актрисе не стали наносить вызывающий макияж, ограничившись "дневным" вариантом. Только губы сделали с ягодным оттенком.