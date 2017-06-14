20:20, 14 Июня 2017
Фотографы сняли Джулию Робертс, "забывшую" надеть штаны
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Фотографы запечатлели звезду Голливуда Джулию Робертс в пиджаке и колготках.
Как отмечает Life со ссылкой на Daily Mail, актриса принимала участие в сложной фотосессии, которая проходила в Малибу.
фото: Daily Mail
"Джулия Робертс продемонстрировала прекрасную форму, не надев на фотосессию ничего, кроме пиджака и колготок", - отмечает издание.
фото: Daily Mail
Актрисе не стали наносить вызывающий макияж, ограничившись "дневным" вариантом. Только губы сделали с ягодным оттенком.
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