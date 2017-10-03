Фотовыставка, посвящённая острову Кижи, открылась в Москве

Экспозиция представляет 64 работы фотохудожника Александра Львова.

3 октября в Москве, в галерее под открытым небом на Тверском бульваре открылась фотовыставка "Русские сезоны. Кижи".

Международный общественный фонд "Российский фонд мира", Общественная палата Российской Федерации, Музей-заповедник "Кижи" при поддержке Продюсерского Центра ПроЛаб представляют фотопроект Александра Львова "Русские сезоны. Кижи".

Известный фотограф-маринист Александр Львов приезжал в 2016 году на остров Кижи для того, чтобы сфотографировать на фоне заповедного острова исторические парусники клуба "Полярный Одиссей". Как настоящий художник, Александр не смог остаться равнодушным к праздничным гонкам Кижской регаты, происходившим в экстремальных условиях штормовой карельской погоды. Несмотря на разгул стихии, многочисленные экипажи гребцов соревновались друг с другом в азартной борьбе. В итоге его снимок "Под проливным дождём" стал победителем проекта "Лучшие фотографии России (Best of Russia) - 2016". Так началась любовь Александра Львова к острову Кижи. С того времени он неоднократно приезжал на заповедный остров, итогом творческой работы стала выставка "Русские сезоны. Кижи".

Фотохудожник Александр Львов: "Свой путь в творческой фотографии я начал с матери всех стихий – моря. В итоге, водный путь привел меня на Кижи. Не стоит думать, что заповедный остров стал для меня тихой гаванью. Напротив, я ощущаю себя мореплавателем, который пересек океан и высадился на берег неизвестного континента. Кижи – неисчерпаемый источник вдохновения. С другой стороны, меня не покидает чувство, что я вернулся домой. Может быть, так пробуждается родовая память, вызывая желание внести свою лепту в бесконечный творческий процесс, который начали безымянные зодчие три столетия назад".

Елена Сутормина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей: "Искусство – собственный неповторимый мир, в котором люди общаются при помощи эмоций. В рамках нашей выставки мы решили показать традиционные духовно-нравственные ценности русского народа. Однако данная экспозиция – только начало. Уверена, что многие из вас, кто посмотрел эти работы, в будущем создадут еще множество новых форм и форматов, способных донести особенности культуры нашей России до самых крайних уголков планеты".

Куратор экспозиции - историк фотографии, профессор РГГУ Алексей Логинов. Выставка будет работать до 3 ноября.