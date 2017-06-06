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13:51, 06 Июня 2017

Фракция "Единой России" поддержала инициативу Боднарчука о столичном статусе Петрозаводска

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Депутаты единогласно проголосовали за обращение к врио главы Карелии и за создание рабочей группы, которая займется поиском предложений с целью придания Петрозаводску столичного статуса.

По данным пресс-службы горсовета, члены фракции партии "Единая Россия" в Петросовете поддержали инициативу Геннадия Боднарчука, предполагающую разработку закона "О статусе столицы Республики Карелия".

На заседании фракции ее члены единогласно проголосовали за два вопроса. Первый касается создания рабочей группы, которая займется подготовкой предложений для разработки будущего законопроекта. Второй вопрос – об обращении Петросовета к врио главы республики с просьбой содействовать в его разработке и реализации.

"Я положительно отношусь к этой инициативе, поскольку речь в ней идет не о голословном пиаре, а о том, чтобы по-настоящему определить столичные функции Петрозаводска, - отметил председатель фракции Вадим Сухарев. – Важно, чтобы в этом процессе приняли участие жители города и общественники: только с учетом их мнения можно принимать какие-то решения.Окончательное решение по обоим вопросам будет принято на ближайшей сессии Петрозаводского городского Совета, которая состоится 7 июня".

Напомним, 24 мая Председатель Петросовета обратился к жителям Петрозаводска с инициативой о юридическом закреплении столичного статуса города. По словам Боднарчука, разработка соответствующего законопроекта позволит Петрозаводску ежегодно получать дополнительные средства, которые пойдут в том числе на благоустройство города.

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Комментарии

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Горожанин
2017-06-06 16:14:25
А простой горожанин что получит от "окончательного определения столичных функций"? Я бы прагматично предпочел троллейбусы по 10 руб. , коль у города есть лишние деньги.
stranger
2017-06-06 15:17:07
Статус столицы соответственно повысит статус чиновников, что автоматом приведёт к повышению статусной ренты оных.
Инженер Брунс
2017-06-06 14:27:53
и правильно! Давно пора уже. При Ширшиной этого никогда бы не произошло
michail
2017-06-06 14:16:02
Если и присвоят этот статус, то подкинут пару млн. руб. на бедность, а Парфенчиков будет счастлив, если успеют это прокрутить до его выборов.
Гарик
2017-06-06 14:38:22
michail, .возможно и так, это спланированная пир акция Парфенчикова перед выборами. А этого...просто используют, может и в темную. То церковь пытаются протолкнуть , то теперь со статусом столицы лезут.. Что тот здесь не так .
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