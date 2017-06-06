Фракция "Единой России" поддержала инициативу Боднарчука о столичном статусе Петрозаводска

Депутаты единогласно проголосовали за обращение к врио главы Карелии и за создание рабочей группы, которая займется поиском предложений с целью придания Петрозаводску столичного статуса.

По данным пресс-службы горсовета, члены фракции партии "Единая Россия" в Петросовете поддержали инициативу Геннадия Боднарчука, предполагающую разработку закона "О статусе столицы Республики Карелия".

На заседании фракции ее члены единогласно проголосовали за два вопроса. Первый касается создания рабочей группы, которая займется подготовкой предложений для разработки будущего законопроекта. Второй вопрос – об обращении Петросовета к врио главы республики с просьбой содействовать в его разработке и реализации.

"Я положительно отношусь к этой инициативе, поскольку речь в ней идет не о голословном пиаре, а о том, чтобы по-настоящему определить столичные функции Петрозаводска, - отметил председатель фракции Вадим Сухарев. – Важно, чтобы в этом процессе приняли участие жители города и общественники: только с учетом их мнения можно принимать какие-то решения.Окончательное решение по обоим вопросам будет принято на ближайшей сессии Петрозаводского городского Совета, которая состоится 7 июня".

Напомним, 24 мая Председатель Петросовета обратился к жителям Петрозаводска с инициативой о юридическом закреплении столичного статуса города. По словам Боднарчука, разработка соответствующего законопроекта позволит Петрозаводску ежегодно получать дополнительные средства, которые пойдут в том числе на благоустройство города.