ФСБ обнаружила незаконную охотничью избушку в Карелии

Сотрудники ФСБ обнаружили в пограничной зоне постройку, в которой могли бы прятаться беглые преступники.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по республике Карелия в ходе совместного рейда с представителями Толвоярвского лесничества выявили в районе реки Мунтанен в пределах пограничной зоны на территории Суоярвского района факты самовольного использования земель лесного фонда и порчи почвы неустановленными лицами.

Смотрите фото лесного домика и более подробную информацию о незаконном строении в пограничной зоне читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести-Карелии".