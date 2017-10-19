14:56, 19 Октября 2017
ФСБ обнаружила незаконную охотничью избушку в Карелии
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Сотрудники ФСБ обнаружили в пограничной зоне постройку, в которой могли бы прятаться беглые преступники.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по республике Карелия в ходе совместного рейда с представителями Толвоярвского лесничества выявили в районе реки Мунтанен в пределах пограничной зоны на территории Суоярвского района факты самовольного использования земель лесного фонда и порчи почвы неустановленными лицами.
Смотрите фото лесного домика и более подробную информацию о незаконном строении в пограничной зоне читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести-Карелии".
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