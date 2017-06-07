13:22, 07 Июня 2017
ФСБ просят проверить деятельность экс-гендиректора "Кареллеспрома"
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Совет директоров лесопромышленного холдига "Карелеспром" принял решение направить в УФСБ по Карелии материалы служебной проверки деятельности бывшего гендиректора компании Николая Раскатова.
Такое решение было принято на заседании совета директоров, состоявшемся 5 июня, сообщают "Вести Карелии".
Силовикам предложили изучить материалы проверки на предмет наличия либо отсутствия в действиях Раскатова фактов злоупотребления полномочиями.
Подробнее читайте в материале издания.
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