ФСБ: Звонки о минировании совершали 4 россиянина из-за границы

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что спецслужбе удалось установить, кто совершал в массовом порядке звонки о лжеминировании российских торговых центров, вокзалов, аэропортов и госорганов.

Напомним, 12 сентября телефонные террористы заминировали в Петрозаводске более 10 учреждений. Среди них - мэрия, вокзал, аэропорт, парламент, торговые центры и др.

По его словам, под подозрением четверо граждан России, которые организовали эту атаку из-за границы. При этом пособники у них находятся в России. Об этом Бортников сказал журналистам в четверг после завершения совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Краснодаре.

"Установить их было непросто, поскольку они использовали IP-технологии, - сказал глава ФСБ России. - Могу однозначно сказать, что это российские граждане. Четыре человека, находящихся сейчас за границей".

Бортников уточнил, что работу по розыску организаторов и пособников серии ложных звонков о минировании оперативники ФСБ осуществляют при помощи зарубежных партнёров.

Директор ФСБ уточнил, что есть некоторые технические вещи, затрудняющие работу, тем более, что звонки шли с территории другого государства.

Также Александр Бортников рассказал об ущербе, нанесённом "телефонными террористами".

"С 9 сентября до недавнего времени был шквал ложных звонков, связанных с угрозами минирования - фактически, в 50 субъектах РФ. Огромное количество объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей", - напомнил глава ФСБ, добавив, что был нанесён существенный экономический и моральный ущерб.

"Мы посчитали, что только на первых днях те структуры, в отношении которых были ложные звонки, понесли ущерб на сумму более 300 млн рублей", - отметил он.

Бортников отметил, что в соответствии с действующими правилами проводилась эвакуация людей из тех объектов, в отношении которых поступали телефонные угрозы. "И полиция, и Росгвардия, и мы - все обязаны предпринимать меры, чтобы проверить информацию прежде, чем принять какое-то решение", - сказал глава ФСБ.