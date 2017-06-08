Фургон сбил 9-летнюю девочку на "зебре" в Сортавальском районе

В Сортавальском районе ГАЗель сбила маленького ребенка, который переходил дорогу, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду в 19.00 на 269-м км трассы "Сортавала" водитель автомобиля ГАЗ 2705 сбил девочку 9-ти лет, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребёнок получил травмы. Водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.