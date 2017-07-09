Футболист Александр Кержаков отметил День рыбака в Карелии

Своим уловом он похвастался в социальных сетях, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, 9 июля в России отмечается День рыбака. Его с успехом отпраздновал нападающий "Зенита" Александр Кержаков. Спортсмен съездил на рыбалку в Карелию и вернулся оттуда с большим уловом, сообщает "Комсомолка".

Фотографию добычи зенитовец выложил в социальные сети. В каждой руке у форварда по две здоровенные рыбины.

"Рука-лосось", - подписал Кержаков снимок, сделанный на борту лодки.

Подписчики Александра фотографию заценили. Кержаков с уловом собрал около двадцати тысяч лайков.

"Саня, ты лучший! Продолжай играть, Питер в тебя верит!" - прокомментировал изображение один из пользователей.

Впрочем, продолжить играть за "Зенит" у Кержакова вряд ли получится. Новый главный тренер Роберто Манчини не взял нападающего на тренировочный сбор и рассчитывать на него не собирается. Но, по словам руководителей команды, форварду уже предложили работу в клубе.