Футболисты из Карелии взяли "серебро" в Эстонии

За команду играли депутат Петросовета и чиновник мэрии.

Петрозаводские футболисты обыграли соперников из России, Эстонии и Латвии, а в финале уступили в серии пенальти.

Футбольная команда "Гранит", представлявшая Петрозаводск, взяла серебряные медали на кубке мэра Нарвы по футболу. В составе "Гранита" на поле выходили депутат Петросовета Павел Сандберг и руководитель городского управления физкультуры и спорта Александр Баканчук.

23 сентября петрозаводчане обыграли соперников из российского Ивангорода (1:0) и хозяев турнира – сборную Нарвы (2:0). На следующий день в полуфинале футболисты "Гранита" забили два безответных мяча в ворота команды Латвии.

Финальная игра турнира прошла также в воскресенье. Основное время матча против сборной города Силламяэ (Эстония) завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильней оказались эстонцы – 21:20. Петрозаводчане завоевали медали впервые за пять лет розыгрыша кубка.

В 2017 году в турнире на кубок мэра Нарвы приняли участие команды из Гатчины, Пскова, Санкт-Петербурга, Ивангорода, Риги и Йыхви. К участию допускались футболисты старше 35 лет.