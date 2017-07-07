Футбольная лихорадка - откуда выходят будущие чемпионы?
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Интервью с тренером-преподавателем футбольной секции "Юный чемпион" Артуром Федоровым.
Кубок конфедераций, Роналду, сборные Чили и Германии – наверное, не осталось ни одного человека, который так или иначе не был бы вовлечен в охватившую всех футбольную лихорадку. Мы тоже не остались в стороне и решили сами разобраться в азах этой сложной науки и понять, откуда же выходят будущие чемпионы.
Сегодня мы поговорим с тренером-преподавателем футбольной секции "Юный чемпион" Артуром Федоровым.
- Здравствуйте, Артур! Как давно вы тренируете детей? Расскажите о футбольной секции "Юный чемпион"?
- Работу с детьми я начал с 2009 года. Наша секция была организована 2 года назад. Футбольная секция для занятий с дошкольниками необходима, чтобы к 7 годам дети, поступая на обучение в спортивную школу, имели навыки работы с мячом, работы с тренером, понимали, как правильно себя вести во время тренировок.
- Артур, а где проходят занятия?
- Тренировки проходят на республиканском стадионе Спартак, либо на спортивной площадке микрорайона Древлянка-8.
- Если со Спартаком все более-менее понятно, то по какому принципу выбирали стадион на Древлянке-8?
- Древлянка-8 уникальный экорайон нашего города. У них на территории расположена замечательная универсальная площадка для занятий спортом. Мы очень благодарны им за то, что у нас есть возможность пользоваться их инфраструктурой. Нам также удалось сделать группы для ребят, проживающих в Чистом городе, бесплатными.
- С какого возраста лучше всего привести ребенка на занятия в футбольную секцию?
- На мой взгляд, 3 года – это самый оптимальный возраст для воспитания футболиста.
Чем раньше вы дадите ребенку мяч, хорошего наставника-тренера, тем быстрее он будет развиваться и расти как спортсмен.
- Вы много говорите о том, как важно прививать детям с малых лет культуру спорта. А что дает ребенку занятие футболом?
- Футбол – это не просто спорт, им надо жить. Занятия спортом сделают вашего ребенка здоровым, атлетичным, он станет более коммуникабельным. Футбол – игра командная. И один из самых главных навыков, которые может вынести ребенок, - ответственность за себя, свои действия, за игру всей команды. Твое решение и твоя работа в команде может привести как к победе, так и к поражению. И начиная играть в футбол с 3х лет, дети учатся именно этому – быть ответственными за себя, своих друзей и членов своей семьи.
- Артур, многих родителей заинтересует вопрос: насколько затратно отдать ребенка на обучение в вашу секцию?
Абонемент на 1 месяц обойдется в 2200 рублей. Сюда входит три тренировки в неделю, это около 13 тренировок в месяц, весь необходимый для занятий инвентарь.
Стоимость занятия получается менее 200 руб. Также мы в обязательном порядке делаем перерасчет тем родителям, чьи дети пропустили занятия по болезни.
Из дополнительных расходов - затраты на приобретение формы, это порядка 2000 руб.
Но форму нет необходимости покупать сразу. Из практики, комплекта формы хватает минимум на 1 год.
- Жители Чистого города могут посещать занятия бесплатно? Большие ли группы уже набраны?
Для жителей Чистого города абсолютно все бесплатно. На данный момент от Чистого города занимается 3 группы по 10 человек. Мы готовы набрать ещё бесплатные группы.
- Скажите, какие перспективы есть у ребят после обучения в секции "Юный чемпион", где дальше они могут продолжить заниматься?
- При достижении возраста 7 лет ребенок может поступить в МОУ ДО ДЮСШ 7. Кроме этого, не стоит исключать возможность прохождения тренировочного процесса в любом российском или заграничном футбольном клубе. Практика, когда юные дарования проявляют себя на небольших турнирах, а потом уходят играть в именитые клубы, достаточно распространена.
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