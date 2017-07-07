Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
10:45, 07 Июля 2017

Футбольная лихорадка - откуда выходят будущие чемпионы?

По теме

ВИДЕО: Водителя Mercedes, промчавшегося по "встречке" на Комсомольском, могут лишить прав
07.07.17 12:10
Дмитриев в письме из СИЗО: "Ребята, а вы часом не перепутали?"
07.07.17 12:01
Повреждение магистральной сети оставило часть Петрозаводска без горячей воды
07.07.17 11:48
Все новости
Загрузка...

Интервью с тренером-преподавателем футбольной секции "Юный чемпион" Артуром Федоровым.

Кубок конфедераций, Роналду, сборные Чили и Германии – наверное, не осталось ни одного человека, который так или иначе не был бы вовлечен в охватившую всех футбольную лихорадку. Мы тоже не остались в стороне и решили сами разобраться в азах этой сложной науки и понять, откуда же выходят будущие чемпионы.

Сегодня мы поговорим с тренером-преподавателем футбольной секции "Юный чемпион" Артуром Федоровым.

- Здравствуйте, Артур! Как давно вы тренируете детей? Расскажите о футбольной секции "Юный чемпион"?

- Работу с детьми я начал с 2009 года. Наша секция была организована 2 года назад. Футбольная секция для занятий с дошкольниками необходима, чтобы к 7 годам дети, поступая на обучение в спортивную школу, имели навыки работы с мячом, работы с тренером, понимали, как правильно себя вести во время тренировок.

- Артур, а где проходят занятия?

- Тренировки проходят на республиканском стадионе Спартак, либо на спортивной площадке микрорайона Древлянка-8.

- Если со Спартаком все более-менее понятно, то по какому принципу выбирали стадион на Древлянке-8?

- Древлянка-8 уникальный экорайон нашего города. У них на территории расположена замечательная универсальная площадка для занятий спортом. Мы очень благодарны им за то, что у нас есть возможность пользоваться их инфраструктурой. Нам также удалось сделать группы для ребят, проживающих в Чистом городе, бесплатными.

- С какого возраста лучше всего привести ребенка на занятия в футбольную секцию?

- На мой взгляд, 3 года – это самый оптимальный возраст для воспитания футболиста.

Чем раньше вы дадите ребенку мяч, хорошего наставника-тренера, тем быстрее он будет развиваться и расти как спортсмен.

- Вы много говорите о том, как важно прививать детям с малых лет культуру спорта. А что дает ребенку занятие футболом? 

- Футбол – это не просто спорт, им надо жить. Занятия спортом сделают вашего ребенка здоровым, атлетичным, он станет более коммуникабельным. Футбол – игра командная. И один из самых главных навыков, которые может вынести ребенок, - ответственность за себя, свои действия, за игру всей команды. Твое решение и твоя работа в команде может привести как к победе, так и к поражению. И начиная играть в футбол с 3х лет, дети учатся именно этому – быть ответственными за себя, своих друзей и членов своей семьи.

 

- Артур, многих родителей заинтересует вопрос: насколько затратно отдать ребенка на обучение в вашу секцию? 

Абонемент на 1 месяц обойдется в 2200 рублей. Сюда входит три тренировки в неделю, это около 13 тренировок в месяц, весь необходимый для занятий инвентарь.

Стоимость занятия получается менее 200 руб. Также мы в обязательном порядке делаем перерасчет тем родителям, чьи дети пропустили занятия по болезни. 

Из дополнительных расходов - затраты на приобретение формы, это порядка 2000 руб.

Но форму нет необходимости покупать сразу. Из практики, комплекта формы хватает минимум на 1 год.

- Жители Чистого города могут посещать занятия бесплатно? Большие ли группы уже набраны?

Для жителей Чистого города абсолютно все бесплатно. На данный момент от Чистого города занимается 3 группы по 10 человек. Мы готовы набрать ещё бесплатные группы.

- Скажите, какие перспективы есть у ребят после обучения в секции "Юный чемпион", где дальше они могут продолжить заниматься?

- При достижении возраста 7 лет ребенок может поступить в МОУ ДО ДЮСШ 7. Кроме этого, не стоит исключать возможность прохождения тренировочного процесса в любом российском или заграничном футбольном клубе. Практика, когда юные дарования проявляют себя на небольших турнирах, а потом уходят играть в именитые клубы, достаточно распространена.

Подробнее.

На правах рекламы

По теме

ВИДЕО: Водителя Mercedes, промчавшегося по "встречке" на Комсомольском, могут лишить прав
07.07.17 12:10
Дмитриев в письме из СИЗО: "Ребята, а вы часом не перепутали?"
07.07.17 12:01
Повреждение магистральной сети оставило часть Петрозаводска без горячей воды
07.07.17 11:48
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Tom
2017-07-07 12:03:17
выходят оттуда же, откуда и все...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
05.07.2017, 16:15
СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
03.07.2017, 11:58
"Нужно создать, а потом думать"
30.06.2017, 09:42
Приходите – увидите!
01.07.2017, 14:56
С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось

Аналитика

06.07.2017 10:33
Политкухня
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 13
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
"Алиханов против РФ" 2
06.07.2017 09:07
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 28
03.07.2017 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 6
03.07.2017 09:37
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2017 12:03
Личное мнение
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 1
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 13
30.06.2017 11:11
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
архив чтиво

Медиа

Змея на набережной Онежского озера
05.07.2017 14:35
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Сказ о Петре и Февронии
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Во всем виноват енот
Холодное танго
2:22
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»