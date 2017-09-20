Футбольный клуб "Карелия" не примет участия в Первенстве России из-за отсутствия денег

Футбольный клуб "Карелия" не располагает необходимой суммой средств, которая позволила бы команде принять участие в соревнованиях второй лиги Первенства России по футболу.

Для участия ФК "Карелия" во второй лиге Первенства России по футболу необходимо около 50 млн рублей, сообщают в Минспорте республики. На данный момент клуб данной суммой не располагает.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".