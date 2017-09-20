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Новости. Спорт
16:13, 20 Сентября 2017

Футбольный клуб "Карелия" не примет участия в Первенстве России из-за отсутствия денег

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Футбольный клуб "Карелия" не располагает необходимой суммой средств, которая позволила бы команде принять участие в соревнованиях второй лиги Первенства России по футболу.

Для участия ФК "Карелия" во второй лиге Первенства России по футболу необходимо около 50 млн рублей, сообщают в Минспорте республики. На данный момент клуб данной суммой не располагает.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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эдуард3
2017-09-20 16:38:42
А нужен ли такой футбол?!

Я охренел услышав цифру, зачем такой футбол нам здесь?
Для спорта нет в России денег? Ну, что поделать - нет так нет.
Сидите дома на площадках , целее будет ваш бюджет
Не надо плакать, обращаться, чтобы с народа деньги поиметь.

И если спонсор вдруг найдется, то это враки, деньги не его
С работников все заберется, без спросу коллектива своего!

Футбол наш в глубину засунут, и пусть покоится пока
Пока мы экономику поднимем, он должен ждать оттуда барыша.
Нас опозорили на мировой арене, ни раз, ни два, а много лет!
Зачем нам вкладывать в проблему, когда на пушки денег нет.

И стыдно им просить с поклоном, должны и гордость поиметь
Идите заработайте вы на поездку сами, и будет вам зеленый свет!
Оттуда вам медалей не набегать, края есть побогаче, чем у нас
Так может вам сменить прописку дорогие, раз хочется так очень
выступать.


Гарик
2017-09-20 16:23:22
А ,где патриоты Карелии -спонсоры ?? Только под шкурные проекты кому то выдавать деньги ??((((((((((((((((((((((((((((((((
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