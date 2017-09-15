Габриелян: Вмешательство прокуратуры в строительство перинатального центра в Карелии пока не требуется

Прокурор Карелии Карен Габриелян посетил в составе правительственной делегации недостроенное здание перинатального центра в Петрозаводске и ответил на вопросы прессы.

Напомним, 14 сентября делегация правительства Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым провела выездное совещание в перинатальном центре. К концу ноября на объекте должно быть завершено строительство, однако до сих пор остаются вопросы - успеют ли рабочие закончить большой объем работ в столь сжатые сроки.

В составе делегации перинатальный центр посетил прокурор республики Карен Габриелян. Представители прессы спросили у прокурора, как он оценивает ситуацию, сложившуюся вокруг регулярного переноса сроков ввода в эксплуатацию перинатального центра. Габриелян ответил, что пока его вмешательства в историю с долгостроем не требуется.

"Вы понимаете, пока не наступит «время Ч», то , наверно, прокуратуре делать нечего. И надеюсь, что не надо будет ничего делать",- сказал журналистам Габриелян.

"А что будет, если наступит такое "время Ч"?" - поинтересовались у прокурора журналисты.

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