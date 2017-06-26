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08:35, 26 Июня 2017

Галина Васильева: "Я не буду комментировать свое увольнение"

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Директор лицея №13 в Петрозаводске Галина Васильева рассказала, почему она не дает комментариев по поводу своего увольнения.

В Петрозаводске разгорается скандал вокруг увольнении директора лицея №13 Галины Васильевой.

Депутата Петросовета от КПРФ, директора лицея №13 в Петрозаводске Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

В Интернете начался сбор подписей в поддержку Галины Васильевой, уволенной решением администрации Петрозаводска. С большой долей вероятности, лишение должности Васильевой можно связать с ее политической деятельностью.

Является ещё и депутатом Петрозаводского городского совета, она совсем недавно публично оценила работу мэрии неудовлетворительной.

"Ждать долго не пришлось - уволили опытного руководителя, который не первый год доказывает эффективность своей работой, - написали авторы петиции, - мы убеждены, что избавляясь от неугодных оппонентов такими методами, власти разрушают изнутри систему образования. Мы не намерены стоять в стороне и молчать. Мы - жители Петрозаводска, учащиеся и родители считаем, что человек, фактически основавший лицей, создавший систему, при которой каждый ученик мог найти себе занятие по душе внутри школы, не должен быть так безосновательно уволен".

Пока в Интернете идут жаркие обсуждения, молчит только сама Галина Васильева.

"Столица на Онего" обратилась к ней за комментарием и услышала в ответ, что пока она не намерена что-либо говорить о своем увольнении.

"Я не дам возможности руководителям администрации придумать удобный для них ответ или объяснение причин моего увольнения, - сказала Галина Васильевна, - как было с другими директорами, которых убирали: они в СМИ все расскажут, а чиновники потом свои объяснения корректируют под них. Я дождусь, когда они сами назовут причины моего увольнения, а потом выскажусь".

Также Галина Васильева шутя добавила, что, мол, "если есть у кого-то претензии к моему возрасту, так я скажу, что мы с президентом одного года, ему тоже 65 лет, работоспособность высокая".

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Комментарии

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cubic rubic
2017-06-26 12:18:20
Народ у нас такой склочный, ужас. Плохие дела легко, а хороших вообще не видать стало. Поэтому так и живем как придется.
анти
2017-06-26 11:48:49
Теперь уже очевидно, когда бы и кто бы не решился расторгать трудовой договор с Васильевой - скандал был бы по-любому. Не зря тетенька 30 лет пиарилась и зубы точила. Во всех бочках затычкой успела побывать. Эту бы энергию да в пользу школы. Но нет, там жесткая диктатура и "порядок". Детей, учителей, да кого угодно - через колено! Сейчас она и мэрию планирует отправить в нокаут. Как же, она - борец! Все остальные - пешки! Пора тетеньку ставить на место. Жестко. По закону. А подписанты что хошь подпишут. Особливо в электронных петициях. На бумаге больше 38 подписей (29 сотрудники Лицея) обнаружено не было. И хорошо, что создана комиссия.
Саныч
2017-06-26 12:24:14
анти, в наше время идти против системы это нормально.
Саныч
2017-06-26 11:04:45
Это демонстративное хамство. Власти как бы намекают, что шлют всех нахрен.
grigorjev
2017-06-26 10:23:54
По хамски владыки действуют. Васильева законов не нарушала. А другие законы, уголовный кодекс нарушили, оскорбили людей - и спокойно сидят на должности! Та же Е. Мигунова, виновна в нарушении ст. Уголовного кодекса - 285, 35, 282... по каждой не один год сидеть... Худилайнен сделал Мигунову замминистра нац. политики. А Парфенчиков продолжает более 4 мес. держать на гос.должности нарушителя. Сообразите, что это означает для врио главы Карелии?
анти
2017-06-26 09:45:42
Помилуй Бог, да она еще интригует)) Почитайте закон и комментарии, госпожа ментор. Там все черным по белому написано. И никаких причин придумывать не надо. Общее снижение эффективности управления - вот смысл этой 278 п.2 статьи. И Администрация это легко докажет. И не результатами ЕГЭ. Это заслуги учителей, учеников, родителей. И за работу замов спрятаться не удастся. А снижение эффективности происходит по многим причинам, от ухудшения здоровья (уж здоровьем вы точно похвастать не сможете) до активной деятельности на стороне (в пояснениях не нуждается). А воспринимать школу как вотчину, переданную в пожизненное кормление - не по-коммунистически)))
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