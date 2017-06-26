Галина Васильева: "Я не буду комментировать свое увольнение"

Директор лицея №13 в Петрозаводске Галина Васильева рассказала, почему она не дает комментариев по поводу своего увольнения.

В Петрозаводске разгорается скандал вокруг увольнении директора лицея №13 Галины Васильевой.

Депутата Петросовета от КПРФ, директора лицея №13 в Петрозаводске Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

В Интернете начался сбор подписей в поддержку Галины Васильевой, уволенной решением администрации Петрозаводска. С большой долей вероятности, лишение должности Васильевой можно связать с ее политической деятельностью.

Является ещё и депутатом Петрозаводского городского совета, она совсем недавно публично оценила работу мэрии неудовлетворительной.

"Ждать долго не пришлось - уволили опытного руководителя, который не первый год доказывает эффективность своей работой, - написали авторы петиции, - мы убеждены, что избавляясь от неугодных оппонентов такими методами, власти разрушают изнутри систему образования. Мы не намерены стоять в стороне и молчать. Мы - жители Петрозаводска, учащиеся и родители считаем, что человек, фактически основавший лицей, создавший систему, при которой каждый ученик мог найти себе занятие по душе внутри школы, не должен быть так безосновательно уволен".

Пока в Интернете идут жаркие обсуждения, молчит только сама Галина Васильева.

"Столица на Онего" обратилась к ней за комментарием и услышала в ответ, что пока она не намерена что-либо говорить о своем увольнении.

"Я не дам возможности руководителям администрации придумать удобный для них ответ или объяснение причин моего увольнения, - сказала Галина Васильевна, - как было с другими директорами, которых убирали: они в СМИ все расскажут, а чиновники потом свои объяснения корректируют под них. Я дождусь, когда они сами назовут причины моего увольнения, а потом выскажусь".

Также Галина Васильева шутя добавила, что, мол, "если есть у кого-то претензии к моему возрасту, так я скажу, что мы с президентом одного года, ему тоже 65 лет, работоспособность высокая".