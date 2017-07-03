Васильева: "Это просто наглая месть"

Эксклюзивное интервью Васильевой после увольнения.

Новость об увольнении Галины Васильевой быстро облетела город. Ученики, выпускники, родители - поднялась народная волна, загудела общественность, на защиту Васильевой встали коммунисты (она является депутатом Петросовета от КПРФ).

Почти сразу возникла версия о том, что увольнение имеет политическую подоплеку, ведь Васильева представляет оппозиционную партию, она никому не боится говорить правду в глаза и считается неугодным для власти человеком.

Начался сбор подписей за восстановление ее на работе. Между тем, Ирина Мирошник причины увольнения Галины Васильевны так и не озвучила. А в подтверждение того, что вопрос окончательно решен, на сайте мэрии вывесили объявление о конкурсе на замещение должности директора лицея №13.

Сама Галина Васильевна в первые дни скандала говорить с прессой не хотела, во всяком случае, до тех пор, пока руководство города не озвучит причины увольнения. Однако, с корреспондентом "Столицы на Онего" побеседовать согласилась. Мы нашли Галину Васильевну там, где и ожидали, – в родной школе.

Читайте эксклюзивное интервью с Галиной Васильевой, что она сказала по поводу своего увольнения.