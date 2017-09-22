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"Галкин – как отец родной"
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22.09.17 13:22
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В Петрозаводске за взятки судят заместителя руководителя Контрольного комитета Карелии.
На скамье подсудимых в Петрозаводском городском суде – Алексей Бобылев, бывший заместитель главы Контрольного комитета Карелии Виталия Галкина. Бобылева обвиняют по семи эпизодам в получении взятки и по одному – в злоупотреблении должностными полномочиями.
По словам матери Бобылева, ее сын привык доверять людям. Семейная жизнь не сложилась, и вскоре сына стал опекать Галкин, загружал его работой. У матери сложилось впечатление, что он и склонил ее сына к совершению преступления. "С Галкиным – как с родным отцом", - сказал она, имея в виду, что все время ее сын проводил со своим начальником.
Подробности – в нашем материале.
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