Газовые плиты в доме по улице Ленинградской скоро будут подключены, обещает мэрия

В конце этой недели специалисты утвердят проект реконструкции газовентиляционных каналов, из-за которых задерживается перевод квартир на природный газ, сообщает администрации Петрозаводска.

"Сейчас завершается решение вопроса о возможности подключения в доме газовых плит, поскольку их использование не требует оборудования специальными вентиляционными каналами. Сегодня–завтра плиты будут подключены. К сожалению, пока нет возможности для подключения газовых водонагревателей. Но уже в эту пятницу будет готов проект на реконструкцию вентканалов. После чего мы узнаем стоимость работ и будем заключать договор с подрядчиком на произведение работ по их реконструкции", - отметил начальник управления жилищного хозяйства Евгений Перов.

Как сообщалось ранее, из-за ошибок, допущенных проектировщиками и разночтениями по поводу экспертного заключения на проект переоборудования кровли, был приостановлен перевод со сжиженного на природный газ дома №4 по улице Ленинградской. Главная претензия со стороны газоснабжающей организации заключается в том, что вентиляционные каналы, которые заменены во время капитального ремонта кровли дома, смонтированы с нарушением требований безопасности.

"Странно, что сотрудники "Карелгаза", знавшие о существующей ситуации, занимали выжидательную позицию и спокойно поставляли в дом сжиженный газ в течение двух лет, прошедших с момента ремонта кровли. Как отмечают специалисты, смена вида топлива никак не повлияет на изменение сложившейся ситуации", - пояснил Перов.

Работы по замене вентиляционных каналов будут произведены в максимально короткие сроки, после чего станет возможным подключение газовых водонагревателей.