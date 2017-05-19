Где находится самая красивая автозаправка?

Британское архитектурное издание составило рейтинг АЗС.

Станция АЗС в туристическом местечке Ниеменхарью около озера Колимаярви признана самой красивой в мире, согласно рейтингу архитектурного британского издания Designcurial, сообщает fontanka.fi.



designcurial.com

Составители рейтинга отмечают, что заправка в центральной части страны идеально вписывается в ландшафт и создает ощущение умиротворения, несмотря на то, что находится около трассы E75. Архитекторы заявили, что при строительстве станции вдохновлялись финской природой. Например, 24 колонны сделаны из дерева, чтобы вписываться в ландшафт. Купол, по словам конструкторов, должен дать посетителям ощущение того, что они находятся в лесу. Также около заправки располагаются сауна и гостиница.



designcurial.com

В тройку лучших станций АЗС вошли представители США и Грузии.