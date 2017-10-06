Где в Европе больше всего чистой воды?

Запасы чистой воды в странах-лидерах более чем в десять раз превышают минимальную норму.

Согласно данным Евростата, лидером по запасам питьевой воды на душу населения является Хорватия - 27 тысяч кубометров на человека. "Серебро" досталось Финляндии (20 тысяч кубометров), а "бронза" - Швеции (19 тысяч кубометров), сообщает fontanka.fi.

Хуже всего дела с запасами питьевой воды обстоят в Чехии, на Кипре и на Мальте - там они не достигают необходимых 1700 кубометров на человека. Последняя является аутсайдером списка с запасами чистой воды всего 220 кубометров на человека.

Далеко вперед от всех европейских стран ушла Исландия - в этом государстве на каждого жителя приходится более 500 тысяч кубометров воды.