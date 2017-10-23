Где в Карелии собрали богатый урожай картофеля, рассказали в Минсельхозе

В республиканском министерстве сельского хозяйства сообщили о завершении уборки картофеля и овощей в Карелии.

"В Республике Карелия практически завершена уборка картофеля и овощей. По оперативной информации министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики валовый сбор картофеля составил 3,7 тыс. тонн, овощей – 1,3 тыс. тонн", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что наиболее высокого показателя урожайности картофеля и овощей добились в фермерских хозяйствах "Мякеля" и "Свирид О. А".

"Средняя урожайность картофеля в этих хозяйствах составила, соответственно, 300 и 250 ц/га, овощей - 400 и 408 ц/га", - заключили в Минсельхозе.