14:09, 23 Октября 2017
Где в Карелии собрали богатый урожай картофеля, рассказали в Минсельхозе
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В республиканском министерстве сельского хозяйства сообщили о завершении уборки картофеля и овощей в Карелии.
"В Республике Карелия практически завершена уборка картофеля и овощей. По оперативной информации министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики валовый сбор картофеля составил 3,7 тыс. тонн, овощей – 1,3 тыс. тонн", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что наиболее высокого показателя урожайности картофеля и овощей добились в фермерских хозяйствах "Мякеля" и "Свирид О. А".
"Средняя урожайность картофеля в этих хозяйствах составила, соответственно, 300 и 250 ц/га, овощей - 400 и 408 ц/га", - заключили в Минсельхозе.
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