Где всей семьей весело и активно провести эти выходные? 

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Фестиваль Здорового Образа Жизни "ЗОЖный РАЙON" - веселые игры, мастер классы, конкурсы, подарки и отличное настроение!

 

Фестиваль Здорового Образа Жизни "ЗОЖный райON" - это спортивное, семейно-развлекательное событие, которое пройдет 4 июня с 14.00 до 17.00 на территории спортивного комплекса ЖК "Древлянка-8" 

Программа фестиваля "ЗОЖНЫЙ РАЙON" | СЦЕНА

На Фестивале Здорового Образа Жизни "ЗОЖный райON" 4 июня с 14.00 до 17.00 вас ждет насыщенная программа у сцены (импровизированное пространство рядом с волейбольной площадкой) и программа по периметру стадиона. 

Что же будет у сцены, и когда получать призы и сертификаты, которые вы выиграете в розыгрышах от партнеров Фестиваля? 

14.00. – 14.20. – официальное открытие Фестиваля и анонс программы; 
14.20. – 14.25. – танцевальный флешмоб лидерского клуба "Лови момент";
14.25. – 14.30. – выступление победителей Фестиваля семейного творчества "Мельница счастья" (семья Шумиловых);
14.30. – 14.40. – розыгрыш от Творческой студии текстиля "Братец Лис";
14.40. – 14.45. – выступление хип-хоп коллектива ПетрГУ "TIMEZ"; 
14.45. – 14.55. – розыгрыш от футбольного клуба "Юный чемпион"; 
14.55. – 15.00. – мастер-класс от спортивного клуба "Невский" (тайский бокс и кикбоксинг); 
15.00. – 15.05. – выступление детского Фитнес-Клуба "Гармония"; 
15.05. – 15.15. – розыгрыш от клуба робототехники "Робомир"; 
15.15. – 15.45. – спортивная программа от сети спортивных клубов "Фитнес Империя" и розыгрыш сертификата (силовой экстрим от братьев Прасоловых, номер с уникальными тренажерами DISQ, ZUMBA, AEROBIC DANCE); 
15.45. – 15.55. – розыгрыш от "Песочного счастья"; 
15.55.- 16.05. - показательные выступления от Федерации джиу-джитсу;
15.55. – 16.30. – игровая программа от аниматоров праздничных агентств "Карусель" и "Служба спасения праздника"; 
16.30. – 16.40. – розыгрыш на тонировку балкона от Karelia TON; 
16.40. – 16.50. – награждение победителей конкурса рисунков "Район мечты"; 
16.50. – 17.00. – закрытие Фестиваля, танцевальный флешмоб от волонтеров - аниматоров.

В программе могут быть небольшие изменения.
#smenaptz #zozh_fest #зожсмена

Организаторы Фестиваля: Молодежный центр "Смена" и ООО "Чистый город" в партнерстве с Городским центром молодежи

К участию в Фестивале приглашаются жители ЖК "Древлянка-8" и других районов города Петрозаводска 
Вход на фестиваль свободный. С радостью зовем всех гостей!

Следите за информацией в группе мероприятия: https://vk.com/festival_zozh_smenaptz.

 

Подробнее neo-city.ru.

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