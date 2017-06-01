Где всей семьей весело и активно провести эти выходные? 

Фестиваль Здорового Образа Жизни "ЗОЖный РАЙON" - веселые игры, мастер классы, конкурсы, подарки и отличное настроение!

Фестиваль Здорового Образа Жизни "ЗОЖный райON" - это спортивное, семейно-развлекательное событие, которое пройдет 4 июня с 14.00 до 17.00 на территории спортивного комплекса ЖК "Древлянка-8"



Программа фестиваля "ЗОЖНЫЙ РАЙON" | СЦЕНА



На Фестивале Здорового Образа Жизни "ЗОЖный райON" 4 июня с 14.00 до 17.00 вас ждет насыщенная программа у сцены (импровизированное пространство рядом с волейбольной площадкой) и программа по периметру стадиона.



Что же будет у сцены, и когда получать призы и сертификаты, которые вы выиграете в розыгрышах от партнеров Фестиваля?



14.00. – 14.20. – официальное открытие Фестиваля и анонс программы;

14.20. – 14.25. – танцевальный флешмоб лидерского клуба "Лови момент";

14.25. – 14.30. – выступление победителей Фестиваля семейного творчества "Мельница счастья" (семья Шумиловых);

14.30. – 14.40. – розыгрыш от Творческой студии текстиля "Братец Лис";

14.40. – 14.45. – выступление хип-хоп коллектива ПетрГУ "TIMEZ";

14.45. – 14.55. – розыгрыш от футбольного клуба "Юный чемпион";

14.55. – 15.00. – мастер-класс от спортивного клуба "Невский" (тайский бокс и кикбоксинг);

15.00. – 15.05. – выступление детского Фитнес-Клуба "Гармония";

15.05. – 15.15. – розыгрыш от клуба робототехники "Робомир";

15.15. – 15.45. – спортивная программа от сети спортивных клубов "Фитнес Империя" и розыгрыш сертификата (силовой экстрим от братьев Прасоловых, номер с уникальными тренажерами DISQ, ZUMBA, AEROBIC DANCE);

15.45. – 15.55. – розыгрыш от "Песочного счастья";

15.55.- 16.05. - показательные выступления от Федерации джиу-джитсу;

15.55. – 16.30. – игровая программа от аниматоров праздничных агентств "Карусель" и "Служба спасения праздника";

16.30. – 16.40. – розыгрыш на тонировку балкона от Karelia TON;

16.40. – 16.50. – награждение победителей конкурса рисунков "Район мечты";

16.50. – 17.00. – закрытие Фестиваля, танцевальный флешмоб от волонтеров - аниматоров.



В программе могут быть небольшие изменения.

#smenaptz #zozh_fest #зожсмена



Организаторы Фестиваля: Молодежный центр "Смена" и ООО "Чистый город" в партнерстве с Городским центром молодежи



К участию в Фестивале приглашаются жители ЖК "Древлянка-8" и других районов города Петрозаводска

Вход на фестиваль свободный. С радостью зовем всех гостей!



Следите за информацией в группе мероприятия: https://vk.com/festival_zozh_smenaptz.

Подробнее neo-city.ru.

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