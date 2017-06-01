Где всей семьей весело и активно провести эти выходные?
По теме
Фестиваль Здорового Образа Жизни "ЗОЖный РАЙON" - веселые игры, мастер классы, конкурсы, подарки и отличное настроение!
Фестиваль Здорового Образа Жизни "ЗОЖный райON" - это спортивное, семейно-развлекательное событие, которое пройдет 4 июня с 14.00 до 17.00 на территории спортивного комплекса ЖК "Древлянка-8"
Программа фестиваля "ЗОЖНЫЙ РАЙON" | СЦЕНА
На Фестивале Здорового Образа Жизни "ЗОЖный райON" 4 июня с 14.00 до 17.00 вас ждет насыщенная программа у сцены (импровизированное пространство рядом с волейбольной площадкой) и программа по периметру стадиона.
Что же будет у сцены, и когда получать призы и сертификаты, которые вы выиграете в розыгрышах от партнеров Фестиваля?
14.00. – 14.20. – официальное открытие Фестиваля и анонс программы;
14.20. – 14.25. – танцевальный флешмоб лидерского клуба "Лови момент";
14.25. – 14.30. – выступление победителей Фестиваля семейного творчества "Мельница счастья" (семья Шумиловых);
14.30. – 14.40. – розыгрыш от Творческой студии текстиля "Братец Лис";
14.40. – 14.45. – выступление хип-хоп коллектива ПетрГУ "TIMEZ";
14.45. – 14.55. – розыгрыш от футбольного клуба "Юный чемпион";
14.55. – 15.00. – мастер-класс от спортивного клуба "Невский" (тайский бокс и кикбоксинг);
15.00. – 15.05. – выступление детского Фитнес-Клуба "Гармония";
15.05. – 15.15. – розыгрыш от клуба робототехники "Робомир";
15.15. – 15.45. – спортивная программа от сети спортивных клубов "Фитнес Империя" и розыгрыш сертификата (силовой экстрим от братьев Прасоловых, номер с уникальными тренажерами DISQ, ZUMBA, AEROBIC DANCE);
15.45. – 15.55. – розыгрыш от "Песочного счастья";
15.55.- 16.05. - показательные выступления от Федерации джиу-джитсу;
15.55. – 16.30. – игровая программа от аниматоров праздничных агентств "Карусель" и "Служба спасения праздника";
16.30. – 16.40. – розыгрыш на тонировку балкона от Karelia TON;
16.40. – 16.50. – награждение победителей конкурса рисунков "Район мечты";
16.50. – 17.00. – закрытие Фестиваля, танцевальный флешмоб от волонтеров - аниматоров.
В программе могут быть небольшие изменения.
#smenaptz #zozh_fest #зожсмена
Организаторы Фестиваля: Молодежный центр "Смена" и ООО "Чистый город" в партнерстве с Городским центром молодежи
К участию в Фестивале приглашаются жители ЖК "Древлянка-8" и других районов города Петрозаводска
Вход на фестиваль свободный. С радостью зовем всех гостей!
Следите за информацией в группе мероприятия: https://vk.com/festival_zozh_smenaptz.
Подробнее neo-city.ru.
На правах рекламы
Комментарии