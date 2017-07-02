11:36, 02 Июля 2017
Гей-парад в Хельсинки собрал 35 тысяч участников
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В центре финской столицы 1 июля состоялось массовое шествие в поддержку прав сексуальных меньшинств, к которому присоединились десятки тысяч людей.
По оценкам полиции, в гей-параде приняли участие около 35 тысяч человек. Представители сексуальных меньшинств, правозащитных организаций и просто "сочувствующие" прошли колонной от площади Кансалайстори до парка Кайвопуйсто, сообщает "Фонтанка".
Стражи порядка в ходе гей-парада задержали пятерых человек, мешавших шествию. Двоих уже отпустили, сообщается в твиттере полицейского департамента Хельсинки.
Некоторые участники также шли с призывом "Остановите депортацию". О поддержке Европу просили и российские "ЛГБТ-беженцы".
Завершился парад в парке Кайвопуйсто, где обычно устраивают пикники.
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