Гей-парад в Хельсинки собрал 35 тысяч участников

В центре финской столицы 1 июля состоялось массовое шествие в поддержку прав сексуальных меньшинств, к которому присоединились десятки тысяч людей.

По оценкам полиции, в гей-параде приняли участие около 35 тысяч человек. Представители сексуальных меньшинств, правозащитных организаций и просто "сочувствующие" прошли колонной от площади Кансалайстори до парка Кайвопуйсто, сообщает "Фонтанка".

Стражи порядка в ходе гей-парада задержали пятерых человек, мешавших шествию. Двоих уже отпустили, сообщается в твиттере полицейского департамента Хельсинки.

Некоторые участники также шли с призывом "Остановите депортацию". О поддержке Европу просили и российские "ЛГБТ-беженцы".

Завершился парад в парке Кайвопуйсто, где обычно устраивают пикники.