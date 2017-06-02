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15:31, 02 Июня 2017

Гендиректор информагентства "Республика" лишилась поста после скандала с увольнением журналиста

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Администрация главы Республики Карелия расторгла трудовой договор с гендиректором информагентства "Республика Карелия" Людмилой Стряпчиевой.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, 2 июня руководитель администрации главы Республики Карелия Татьяна Игнатьева подписала приказ о прекращении трудового договора с генеральным директором автономного учреждения Республики Карелия "Информационное агентство "Республика Карелия" Стряпчиевой Людмилой Ивановной.

Стряпчиева лишилась поста после скандала с увольнением известного журналиста, главного редактора ИА "Республика" Георгия Чентемирова.

Напомним, на сайте "Юридической помощи по защите прав журналистов и блогеров" сообщалось, что трудовые отношения с Чентемировым были прекращены 31 мая.

Как следует из сообщения, на сайте информационного агентства "Республика Карелия" вышла новость под заголовком "Карельский военком подделал военный билет за взятку".

Этот заголовок являлся некорректным и искажающим информацию, в связи с чем материал был удален с сайта. Редакция принесла свои извинения перед военным комиссаром Республики Карелия Андреем Артемьевым и опубликовала опровержение.

"Мы признаем ошибку, мы от нее не отказываемся, мы готовы к дисциплинарным взысканиям в рамках закона. Тем не менее, военный комиссар Артемьев потребовал увольнения сотрудника, совершившего ошибку", - отмечается в сообщении редакции.

Однако генеральный директор АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия" Людмила Стряпчиева вызвала главного редактора Чентемирова и поставила его перед выбором: либо увольняется он сам, либо написавший новость журналист.

Защищая своего работника, главный редактор сайта это сделал.
Имеется аудиозапись разговора между Стряпчиевой Л.И. и Чентемировым Г.Р., подтверждающая данный факт.

За главного редактора Георгия Чентемирова заступились коллеги-журналисты и написали обращение врио главы Карелии Артуру Парфенчикову.

"Мы считаем данный факт беспрецедентным примером административного давления на прессу. Считаем недопустимой ситуацию, когда под давлением третьих лиц увольняется редактор единственного в республике государственного сайта.

При этом о ситуации не были уведомлены ни глава Республики Карелия, ни администрация главы, которая выступает учредителем АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия". Мы считаем, что мы обязаны ввести вас в курс дела. Мы считаем, что главный редактор Чентемиров профессионально исполняет свои обязанности. Что касается конкретного случая — то в момент написания новости он проводил интервью с и.о. министра экономического развития Евгением Жирнелем и отсутствовал в редакции, поэтому не мог вычитать и исправить некорректный заголовок", - заявляют авторы обращения, сотрудники редакции.

Также отмечается, что редакция находится практически в бесправном положении: вопросы увольнений, сокращений, текущая работа не обсуждается с редакторами, они фактически отстранены от принятия решений.

"Уважаемый Артур Олегович! Уважаемая Татьяна Павловна (Игнатьева)! Уважаемый Владимир Константинович (Любарский)! Мы просим защитить право журналистов исполнять свои обязанности и быть наказанными за ошибки в работе соразмерно причиненному ущербу, в рамках законодательства, а не по прихоти третьих лиц, поддержанных гендиректором. В противном случае Чентемиров Г.Р. намерен подать на работодателя в суд", - написали журналисты.

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