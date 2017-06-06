Гендиректору "Республики", уволившей журналиста из-за новости про военкома, нашли замену

Назначен новый генеральный директор Информагентства "Республика Карелия".

Генеральным директором автономного учреждения Республики Карелия "Информационное агентство "Республика Карелия" с 5 июня назначен Алексей Арикович Макаров. Соответствующий приказ подписан руководителем администрации главы Республики Карелия Татьяной Игнатьевой.

После окончания в 1988 году факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Макаров трудился по специальности в различных изданиях и к настоящему времени имеет большой опыт работы в журналистике.

Второе высшее образование - менеджер-экономист, полученное в Петрозаводском государственном университете, также было востребовано: в разные годы А.Макаров возглавлял телекомпанию "Сампо", "Издательский Дом "Карелия" и другие организации. До назначения на новую должность являлся генеральным директором издательства "Периодика".

Алексей Макаров - автор и редактор серии книг, Лауреат года Республики Карелия, Заслуженный работник культуры Карелии.

Напомним, ранее пост гендиректора "Республики" занимала Людмила Ивановна Стряпчиева, которую освободили от должности после скандала с увольнением известного журналиста, главного редактора ИА "Республика" Георгия Чентемирова из-за новости про военкома.