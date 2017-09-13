Генподрядчик перинатального центра в Петрозаводске назвал причины задержки строительства

Генеральный подрядчик строительства перинатального центра в Петрозаводске – компания "РТ-Соцстрой" – объяснил задержку недофинансированием из республиканского бюджета.

Об этом деловой интернет-газете "Вести Карелии" сообщили в руководстве компании.

По информации генподрядчика, общая сумма недофинансирования объекта из бюджета Карелии составляет порядка 160 млн рублей, в том числе 60 млн рублей за оборудование и около 100 млн за строительно-монтажные работы.

Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".