15:06, 16 Июня 2017
Генподрядчику ЖК "Александровский" назначена неустойка в 4 млн рублей
По теме
Загрузка...
Компания "ЖК "Александровский", которая инвестирует строительство одноименного жилого комплекса в Петрозаводска, выиграла суд против генподрядчика, сорвавшего сроки выполнения контракта.
Как сказано в материалах Арбитражного суда Карелии, генеральный подрядчик строительства – ООО "Перспектива" – обязался построить многоквартирные дома на бывшей территории ОТЗ к декабрю 2015 года.
В нарушение условий контракта, объекты были сданы в эксплуатацию в августе 2016 года, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
14.06.2017, 14:56
09.06.2017, 11:26
13.06.2017, 10:40
13.06.2017, 13:23
Аналитика
Сегодня 13:44
Расследование
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
13.06.2017 12:48
13.06.2017 10:40
09.06.2017 11:26
08.06.2017 11:10
Чтиво
15.06.2017 12:00
Личное мнение
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
14.06.2017 14:47
14.06.2017 09:15
13.06.2017 13:28
Медиа
13.06.2017 12:13
Афиша
Завтра в театрах (1)
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии