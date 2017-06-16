Генподрядчику ЖК "Александровский" назначена неустойка в 4 млн рублей

Компания "ЖК "Александровский", которая инвестирует строительство одноименного жилого комплекса в Петрозаводска, выиграла суд против генподрядчика, сорвавшего сроки выполнения контракта.

Как сказано в материалах Арбитражного суда Карелии, генеральный подрядчик строительства – ООО "Перспектива" – обязался построить многоквартирные дома на бывшей территории ОТЗ к декабрю 2015 года.

В нарушение условий контракта, объекты были сданы в эксплуатацию в августе 2016 года, пишут "Вести Карелии".

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