Геологи ищут питьевую воду в Карелии

Росгеология приступила к завершающей стадии поисков питьевых подземных вод в районе Медвежьегорска.

Напомним, осенью 2016 года в Медвежьегорске произошла вспышка дизентерии из-за плохого качества питьевой воды.

Геологи в соответствии с госконтрактом, заключенным с Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу в 2015 году, проводят поиски питьевых подземных вод.

Контракт предусматривает подготовку ресурсной базы для решения проблемы питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Медвежьегорска. Исследования ведутся на участке недр, расположенном в 5 км на восток от города.

"Несмотря на обилие пресной воды в Республике Карелия, ситуация с ресурсами, пригодными для питья, весьма напряженная, - рассказал управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин. - Перед нами стоит важнейшая задача найти и локализовать защищенный источник подземных вод с достаточным количеством и хорошим качеством ресурсов. Проделана большая работа и наши прогнозы весьма оптимистичны".

В этом полевом сезоне будет уточнена гидрогеологическая обстановка на участке – площадь распространения и гидрогеологические параметры изучаемых водоносных комплексов, изучено и оценено качество подземных вод.