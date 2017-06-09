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12:29, 09 Июня 2017

ГИБДД: 15 человек обратились за медпомощью в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Карелии

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В результате ночного ДТП с участием рейсового автобуса "Костомукша-Петрозаводск" за медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них госпитализированы. Об этом сообщает республиканское управление ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 4 часов утра. На 101 км автодороги "Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница" автобус с пассажирами съехал с дороги.

"По предварительным данным, водитель, 1972 года рождения, управляя автобусом JAC, который двигался по маршруту "Костомукша-Петрозаводск" допустил съезд автобуса в кювет", - сказано в сообщении управления.

В результате ДТП погибших нет.

"15 пассажиров обратились за медицинской помощью, из них три пассажира госпитализированы", - отмечают в ведомстве.

Всего в автобусе, согласно уточненным данным, находились 36 пассажиров, в том числе – дети.

"Автобус проходил предрейсовый осмотр. Путевая документация и документы в соответствии с ПДД в наличии", - подчеркнули в ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия  устанавливаются.

Ранее сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщил, что на этом участке и ранее происходили аварии с участием рейсовых автобусов.

 

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Комментарии

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Горожанин
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Надо строже подходить к набору водителей автобусов, кто только ни сидит за рулем. Где ныне немолодые, но многоопытные и надежные водители 1 класса, водившие ранее автобусы?! Явно вина водителя, чуть 15 человек не угробил. "Участок дороги" , какой бы ни был, - не оправдание, водитель должен учитывать состояние дороги
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