ГИБДД: 15 человек обратились за медпомощью в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Карелии

В результате ночного ДТП с участием рейсового автобуса "Костомукша-Петрозаводск" за медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них госпитализированы. Об этом сообщает республиканское управление ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 4 часов утра. На 101 км автодороги "Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница" автобус с пассажирами съехал с дороги.

"По предварительным данным, водитель, 1972 года рождения, управляя автобусом JAC, который двигался по маршруту "Костомукша-Петрозаводск" допустил съезд автобуса в кювет", - сказано в сообщении управления.

В результате ДТП погибших нет.

"15 пассажиров обратились за медицинской помощью, из них три пассажира госпитализированы", - отмечают в ведомстве.

Всего в автобусе, согласно уточненным данным, находились 36 пассажиров, в том числе – дети.

"Автобус проходил предрейсовый осмотр. Путевая документация и документы в соответствии с ПДД в наличии", - подчеркнули в ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщил, что на этом участке и ранее происходили аварии с участием рейсовых автобусов.