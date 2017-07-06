ГИБДД ищет свидетелей "подвигов" водителя на Mercedes в Петрозаводске

Петрозаводская Госавтоинспекция обратилась за помощью к жителям карельской столицы.

ГИБДД просит откликнуться свидетелей правонарушения на перекрестке улицы Гоголя и Красноармейского проспекта. Очевидцев просят звонить по телефонам 715900 или 784444.

Напомним, 5 июля в 22.54 водитель Mercedes-Benz G-klasse (Gelandewagen), поворачивая с улицы Гоголя на Комсомольский проспект, обнаружил, что движение перекрыто, но не растерялся и поехал по встречной полосе.

В соцсетях водитель, увидевший, как на него мчится внедорожник, описал свое ощущение: "Это жесть! На скорости, по встречной! Несётся, прям внаглую! Еле успела дать вправо! Вся жизнь промелькнула! Урод! Имей ответственность за чужие жизни! Лучше мозги купи, чем гелик, м*****!"