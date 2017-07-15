ГИБДД Карелии будет проводить онлайн-консультации в соцсетях

Госавтоинспекция приглашает пользователей социальных сетей для участия в пилотном проекте автоинспектор-Online.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, каждую неделю специалисты служб Госавтоинспекции будут проводить онлайн-консультирование граждан по актуальным вопросам.

Общение будет проходить в режиме online одновременно на интернет-ресурсах – "ВКонтакте" и facebook.

Первая консультация "Автоинспектор-Online" по вопросам регистрации транспортных средств и о преимуществах единого портала государственных услуг пройдет 18 июля с 9.00 до 12.00.

На вопросы граждан в прямом общении ответит руководитель МРЭО ГИБДД Карелии Алена Пузик.