15:00, 15 Июля 2017
ГИБДД Карелии будет проводить онлайн-консультации в соцсетях
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Госавтоинспекция приглашает пользователей социальных сетей для участия в пилотном проекте автоинспектор-Online.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, каждую неделю специалисты служб Госавтоинспекции будут проводить онлайн-консультирование граждан по актуальным вопросам.
Общение будет проходить в режиме online одновременно на интернет-ресурсах – "ВКонтакте" и facebook.
Первая консультация "Автоинспектор-Online" по вопросам регистрации транспортных средств и о преимуществах единого портала государственных услуг пройдет 18 июля с 9.00 до 12.00.
На вопросы граждан в прямом общении ответит руководитель МРЭО ГИБДД Карелии Алена Пузик.
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