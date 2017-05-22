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15:13, 22 Мая 2017

ГИБДД Карелии начала проверку пассажирских автобусов

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В Карелии стартовала профилактическая операция "Автобус", которая продлится до 31 мая, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

"Участившиеся происшествия с участием пассажирских автобусов в Карелии являются показателем низкой транспортной дисциплины водителей. Так, по вине водителей автобусов зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 человек получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

В сравнении с прошлым годом, число пострадавших людей в ДТП по вине водителей пассажирских автобусов увеличилось с 11 до 16 человек.

Водители пассажирских автобусов сотрудниками ГИБДД привлекались свыше 1,2 тысячи раз к административной ответственности за нарушения ПДД.

Предполагается, что в ходе рейдов по всей республике будет проверен техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации. Особое внимание будет уделено водительскому составу – право на управление соответствующей категории, разрешение на работу (для иностранных граждан). На аварийно-опасных участках дорог инспекторы проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов.

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