11:14, 10 Июля 2017
ГИБДД Карелии поймала более 30 пьяных водителей на выходных
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В пятницу и выходные дни в Карелии прошли проверки водителей на алкогольное опьянение, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, за выходные было установлено более 30 случаев пьяного вождения, причем пятеро водителей уже были ранее привлечены к ответственности за то же нарушение. Теперь их действия будут оцениваться в рамках Уголовного кодекса.
Наибольшее число нетрезвых водителей было зафиксировано в Петрозаводске, Костомукше и Олонецком районе.
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