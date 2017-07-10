ГИБДД Карелии поймала более 30 пьяных водителей на выходных

В пятницу и выходные дни в Карелии прошли проверки водителей на алкогольное опьянение, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, за выходные было установлено более 30 случаев пьяного вождения, причем пятеро водителей уже были ранее привлечены к ответственности за то же нарушение. Теперь их действия будут оцениваться в рамках Уголовного кодекса.

Наибольшее число нетрезвых водителей было зафиксировано в Петрозаводске, Костомукше и Олонецком районе.