ГИБДД Карелии продолжает контролировать водителей на трассе

На территории республики продолжаются рейды в рамках мероприятия "Федеральная дорога", сообщили в ГИБДД Карелии.

В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут на территории республики рейды в рамках профилактического мероприятия "Федеральная дорога".

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения, не допускать нарушений с выездом на встречную полосу и не создавать аварийных ситуаций.

Также стоит учитывать изменения погодных условий и своевременно заменить летнюю авторезину на зимнюю.