14:17, 21 Октября 2017
ГИБДД Карелии продолжает контролировать водителей на трассе
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На территории республики продолжаются рейды в рамках мероприятия "Федеральная дорога", сообщили в ГИБДД Карелии.
В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут на территории республики рейды в рамках профилактического мероприятия "Федеральная дорога".
Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения, не допускать нарушений с выездом на встречную полосу и не создавать аварийных ситуаций.
Также стоит учитывать изменения погодных условий и своевременно заменить летнюю авторезину на зимнюю.
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