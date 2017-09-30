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Новости. Общество
11:32, 30 Сентября 2017

ГИБДД Карелии просит водителей снизить скорость

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Ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке, предупредили в ГИБДД Карелии.

При дожде видимость на дороге снижается, мокрый асфальт приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием.

Госавтоинспекция Карелии настоятельно рекомендует водителям в дождливую погоду понижать скорость автомобиля. Особенно опасны резкие маневры, так как на мокрой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

Большинство дорожных аварий в дождливую погоду происходит по причине плохой видимости. Ни в коем случае нельзя продолжать движение во время дождя, если перестали работать стеклоочистители или сильно загрязнены световые приборы.

В дождливую погоду, особенно в темное время суток, водителям довольно проблематично увидеть пешехода на проезжей части.

Поэтому пешим участникам дорожного движения Госавтоинспекция рекомендует переходить проезжую часть в соответствии с правилами, использовать в одежде световозвращающие элементы.

При движении в темное время вне населенных пунктах пешеходы обязаны иметь при себе световозвращатели и обеспечивать их видимость водителями автомобилей.

Штраф составляет 500 руб.

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