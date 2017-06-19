ГИБДД не зря проводит рейды по выявлению пьяных водителей на дорогах Карелии

О результатах рейда, который прошел в минувшие выходные, сообщили в ГИБДД Карелии.

За минувшие выходные, 17 и 18 июня, в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции было отстранено от управления транспортным средством 24 водителя, находившихся в состоянии опьянения.

Четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, и один водитель отстранен от управления транспортным средством по статье 264.прим 1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).