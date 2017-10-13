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Новости. Происшествия
10:51, 13 Октября 2017

ГИБДД рассказала, сколько людей погибло на трассах Карелии с начала года

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На дорогах Карелии за 9 месяцев произошло 440 ДТП, в которых 77 человек погибли и 560 человек получили травмы.

Более чем на треть возросло число погибших участников движения по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Каждое третье происшествие происходит на федеральных автодорогах: в 137 авариях 48 человек погибли (62% от всех погибших на дорогах республики) и 197 человек получили травмы.

"Самой аварийной является федеральная автодорога "Кола", где в 80 ДТП погибли 38 человек и 117 получили травмы. Многие годы основными видами ДТП являются столкновение транспортных средств и наезд на пешехода", - рассказали в пресс-службе карельского ГИБДД.

Основными причинами тяжких ДТП являются: нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения. Более трети ДТП со смертельным исходом происходят по данной причине, в 50 происшествиях погибли 34 человек.

Самые аварийные месяцы в 2017 году: август и сентябрь. Чаще всего происшествия происходили по пятницам. По времени суток наибольшее количество ДТП приходится на утреннее, дневное и вечернее время. Ночью на дорогах республики дорожная обстановка наиболее безопасна.

Развитие системы фотовидеофиксации способствовало снижению количества ДТП по причине несоответствия скорости реальным условиям движения. По этой причине более чем в 2 раза сократилось количество происшествий и травмированных в них людей. Кроме этого, Госавтоинспекция регулярно проводит профилактическую работу по пресечению нарушений нетрезвыми водителями.

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