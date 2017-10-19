15:22, 19 Октября 2017
ГИБДД заявило о возможной гололедице на дорогах Карелии
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По сведениям синоптиков, на территории Карелии в конце недели ожидается понижение температуры, местами до минусовых отметок, сообщили в ГИБДД.
"С изменением метеорологических условий на автодорогах возможно образование аварийно-опасных участков – снежные накаты, гололед. Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать безопасную скорость движения, держать дистанцию и боковой интервал между машинами, при выполнении маневров не создавать аварийных ситуаций", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Вместе с тем, Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости поменять своевременно летнюю авторезину на зимнюю, не дожидаясь заморозков и обильного снегопада.
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