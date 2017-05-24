09:05, 24 Мая 2017
ГИТИС открыл целевой прием студентов из Карелии
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Минкультуры республики и Российский институт театрального искусства (ГИТИС) подписали договор о целевом приеме обучающихся из республики на 2017/2018 учебный год.
"Впервые от Карелии в рамках целевой подготовки кадров в области культуры будут поступать пять человек на специальности "Актерское искусство", "Режиссура" и "Режиссура театра". Обучение студентов будет проводиться по очной и заочной формам обучения", - сообщили в министерстве культуры.
В ведомстве уточнили, что поступить в ГИТИС по целевому приему смогут абитуриенты из Петрозаводска, Калевальского и Кондопожского районов.
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