16:49, 05 Июля 2017
Глава администрации Кондопожского района ушел в отставку
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Николай Лагута 4 июля покинул пост главы администрации Кондопожского района.
Об этом сообщает сайт ГТРК "Карелия" со ссылкой на приемную районной администрации.
"Причины решения назвать не смогли, однако уточнили, что Лагута ушел в отставку по собственному желанию", - сказано в сообщении.
Обязанности руководителя временно исполняет замглавы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства, архитектуры и охраны окружающей среды Дмитрий Кирпу.
Николай Лагута возглавил администрацию Кондопожского района весной 2015 года.
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