Глава администрации Кондопожского района ушел в отставку

Николай Лагута 4 июля покинул пост главы администрации Кондопожского района.

Об этом сообщает сайт ГТРК "Карелия" со ссылкой на приемную районной администрации.

"Причины решения назвать не смогли, однако уточнили, что Лагута ушел в отставку по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Обязанности руководителя временно исполняет замглавы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства, архитектуры и охраны окружающей среды Дмитрий Кирпу.

Николай Лагута возглавил администрацию Кондопожского района весной 2015 года.