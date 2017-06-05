Глава "АвтоВАЗа" не исключил выпуска летающего автомобиля

"АвтоВАЗ" может рассмотреть проект производства летающих автомобилей совместно с "Ростехом" и видит потенциал в таких разработках.

"У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает "Ростех" — тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше, чем через лет 20", — сказал сообщил в интервью RNS президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

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