16:30, 05 Июня 2017
Глава "АвтоВАЗа" не исключил выпуска летающего автомобиля
По теме
Загрузка...
"АвтоВАЗ" может рассмотреть проект производства летающих автомобилей совместно с "Ростехом" и видит потенциал в таких разработках.
"У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает "Ростех" — тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше, чем через лет 20", — сказал сообщил в интервью RNS президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.
Подробнее читайте здесь.
По теме
Выбор читателей
31.05.2017, 14:48
29.05.2017, 11:21
02.06.2017, 14:17
31.05.2017, 14:39
Аналитика
Сегодня 10:45
Политкухня
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против закона о статусе столицы.
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
02.06.2017 10:39
31.05.2017 15:48
Чтиво
Сегодня 16:20
Личное мнение
Чем запомнилась минувшая неделя. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Сегодня 09:35
31.05.2017 10:00
30.05.2017 10:59
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Завтра в театрах (2)
В кинотеатрах (5)
Опрос
Куда этим летом отправите своих детей на отдых?
Комментарии