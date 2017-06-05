Глава "АвтоВАЗа" не исключил выпуска летающего автомобиля

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"АвтоВАЗ" может рассмотреть проект производства летающих автомобилей совместно с "Ростехом" и видит потенциал в таких разработках.

"У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает "Ростех" — тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше, чем через лет 20", — сказал сообщил в интервью RNS президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

Подробнее читайте здесь.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2017-06-05 18:27:21
На дорогах аварий-куча.Не хватает только,чтоб нам тазы ещё сверху падали.
User
2017-06-05 17:06:06
Ну-ну, сказочники! На ё-мобилях уже ездим, почему бы на ТАЗах не полетать. Главное 20 лет подождать, а там либо ТАЗ, либо Ростех, либо оба...
Беня
2017-06-05 17:46:15
глядя на то как народ ездиит на тазах, боюсь представить как он на них будет летать...
stranger
2017-06-05 17:02:40
"Через лет 20", "Или ишак, или Халиф, или оба" - эти фразы надо в золотую стопудовую раму из чистого золота. Хаджа Насреддин, сколько расплодилась твои последователей.
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