Глава Госкомимущества Карелии назвал условие отмены скандального закона о земле

Председатель госкомитета по управлению государственным имуществом Карелии Дмитрий Родионов считает возможным вернуть муниципалитетам полномочия по распоряжению основной частью земельного фонда.

Об этом он сообщил в интервью "Вестям Карелии".

До 1 января 2016 года муниципальные образования занимались формированием и распределением земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Такие участки составляют около 90% всего земельного фонда Карелии.

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