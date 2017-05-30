11:24, 30 Мая 2017
Глава Госкомимущества Карелии назвал условие отмены скандального закона о земле
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Председатель госкомитета по управлению государственным имуществом Карелии Дмитрий Родионов считает возможным вернуть муниципалитетам полномочия по распоряжению основной частью земельного фонда.
Об этом он сообщил в интервью "Вестям Карелии".
До 1 января 2016 года муниципальные образования занимались формированием и распределением земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Такие участки составляют около 90% всего земельного фонда Карелии.
Подробнее читайте в материале издания.
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