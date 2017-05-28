Глава Карелии поздравил пограничников с профессиональным праздником в Сортавальском погранотряде

Артур Парфенчиков побывал в Сортавальском погранотряде и поздравил пограничников с профессиональным праздником.

Сегодня в России отмечается День пограничника. Для Карелии это особый праздник - протяженность государственной границы Российской Федерации с Финляндией, которая проходит по территории нашего региона, составляет 798 километров.

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков в рамках рабочей поездки в Сортавальский район поздравил военнослужащих и ветеранов пограничных войск с профессиональным праздником.

"Сегодня мы девяносто девятый раз отмечаем День пограничной службы. Это ваш заслуженный профессиональный праздник. На протяжении всей своей истории пограничники доказали преданность и верность Родине. Мы помним подвиги советских пограничников в годы Великой Отечественной войны, − сказал Артур Парфенчиков. − Нам особенно дорого то, что здесь на карельских рубежах, на севере нашей Родины, враг встретил самое серьезное сопротивление. Мы помним многодневные сражения на границе, которые во многом решили судьбу войны здесь, на севере, когда к самым важным коммуникациям, артериям, которые играли серьезную роль в обороноспособности страны, враг, потеряв темп наступления в самые первые дни войны, так и не подошел. Я уверен, что, опираясь на традиции, заложенные нашими предками, вы будете достойно выполнять свой долг".

С праздником своих подчиненных поздравил начальник службы в Сортавале Пограничного управления ФСБ России по Карелии полковник Андрей Гневушев, историю пограничных войск напомнил подполковник запаса Владимир Тишин.

Собравшиеся у мемориала на Вяртсильской развилке почтили память погибших за Родину пограничников. Вместе с ветераном Великой Отечественной войны Петром Васильевичем Лыковым руководитель региона возложил цветы к памятнику.