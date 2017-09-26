Глава Карелии вошел в двадцатку самых упоминаемых в соцмедиа
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"Медиалогия" составила рейтинг губернаторов по упоминаемости в социальных сетях.
Исследовательская компания "Медиалогия" представила рейтинг-лист самых упоминаемых в соцсетях действующих глав субъектов России в августа.
В первую тройку вошла глава Чечни Рамзан Кадыров (121,3 тысячи упоминаний), мэр Москвы Сергей Собянин (108,3), губернатор Московской области Андрей Воробьев (21,8). За ними следуют руководитель Крыма Сергей Аксенов, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Среди новичков рейтинга – губернаторы Василий Голубев (Ростовская область), Борис Дубровский (Челябинская область), Наталья Комарова (ХМАО), Александр Никитин (Тамбовская область). Глава Карелии Артур Парфенчиков занял в этом списке 18 место (8,6 тысячи упоминаний).
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