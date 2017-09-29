Глава Карелии вошел в двадцатку самых устойчивых руководителей

Парфенчиков получил высокую оценку среди глав российских регионов.

Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" представил новую аналитическую модель оценки устойчивости губернаторов. Она основана на авторской модели "Политбюро 2.0", описывающей систему принятия решений как модель сетевых взаимодействий внутри элиты.

Рейтинг устойчивости губернаторов создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по 9 критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту.

По результатам рейтингования происходит формирование трех групп риска внутри губернаторского корпуса: зеленой (более 13 баллов - отставка маловероятна), желтой (13 и менее баллов - есть риск отставки) и красной (8 и менее баллов - высокая вероятность отставки).

Среди лидеров рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин (по 19 баллов), губернатор Калининградской области Антон Алиханов (18 баллов), глава Чечни Рамзан Кадыров (17 баллов).

Глава Карелии Артур Парфенчиков показал в рейтинге хорошую позицию – 16 баллов. Столько же набрали губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Напомним, Артур Парфенчиков победил на выборах главы Республики Карелия 10 сентября 2017 года, набрав 61,34% голосов избирателей.