Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Политика
12:10, 29 Сентября 2017

Глава Карелии вошел в двадцатку самых устойчивых руководителей

По теме

Парфенчиков рассказал о Карелии главному судебному приставу Франции
29.09.17 08:20
Новый глава здравоохранения Карелии приступила к работе
28.09.17 12:31
Антикоррупционный комитет Карелии, глава которого попался на взятках, расформирован
28.09.17 10:22
Все новости
Загрузка...

Парфенчиков получил высокую оценку среди глав российских регионов.

Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" представил новую аналитическую модель оценки устойчивости губернаторов. Она основана на авторской модели "Политбюро 2.0", описывающей систему принятия решений как модель сетевых взаимодействий внутри элиты.

Рейтинг устойчивости губернаторов создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по 9 критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту.

По результатам рейтингования происходит формирование трех групп риска внутри губернаторского корпуса: зеленой (более 13 баллов - отставка маловероятна), желтой (13 и менее баллов - есть риск отставки) и красной (8 и менее баллов - высокая вероятность отставки).

Среди лидеров рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин (по 19 баллов), губернатор Калининградской области Антон Алиханов (18 баллов), глава Чечни Рамзан Кадыров (17 баллов).

Глава Карелии Артур Парфенчиков показал в рейтинге хорошую позицию – 16 баллов. Столько же набрали губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Напомним, Артур Парфенчиков победил на выборах главы Республики Карелия 10 сентября 2017 года, набрав 61,34% голосов избирателей.

По теме

Парфенчиков рассказал о Карелии главному судебному приставу Франции
29.09.17 08:20
Новый глава здравоохранения Карелии приступила к работе
28.09.17 12:31
Антикоррупционный комитет Карелии, глава которого попался на взятках, расформирован
28.09.17 10:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
циник
2017-09-29 12:30:41
Бред какой-то. Артурчик, 20 дней назад стал главой. Конечно он в зеленой зоне. Через полгода - год будет в красной. Почитал про Минченко, тот еще жук. С корочками РАНХиГС, пендаль под жопу и на Дальний Восток, пусть там свои знания подтверждают на гектаре.
gaudealis
2017-09-29 12:18:38
Где Артурчик с 17% поддержки населения и недельным сроком пребывания в должности, а где "устойчивость"?!
О чём это они вообще?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

28.09.2017 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 16
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

28.09.2017 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
28.09.2017 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (7)
Крым
Оно
ВИА «Самоцветы»
детям
Проект Z
Напарник
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»