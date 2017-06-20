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Глава МЧС Карелии: "Говорить о гибели детей еще рано"

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Начальник главного управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал о поисково-спасательной операции на Ладожском озере в Карелии, где опрокинулась лодка с пятью подростками.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, оперативный штаб организован рядом с одним из форелеводческих хозяйств на Ладожском озере около Импилахти.

Начальник главного управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал, что "говорить о гибели детей еще рано". По его мнению, если бы они погибли, то их трупы уже бы обнаружили.

Родители троих подростов, чьи поиски ведутся сейчас на Ладоге, находятся в "очень подавленном состоянии", с ними работают психологи МЧС.

По данным очевидцев, двум молодым людям помогли выбраться на берег туристы-байдарочники. Во время крушения на Ладожском озере был ветер 15 м/с, волна на озере поднималась до 1 метра, что для моторной лодки типа "казанка" является критическим уровнем.

В данное время на берегу стоит лодка и мотор, который будет вещественным доказательством по уголовному делу.

В настоящее время температура воды на Ладоге составляет всего 5 градусов тепла.

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