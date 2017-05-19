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13:02, 19 Мая 2017

Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку

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Ирина Ахокас освобождена от должности министра финансов Карелии, сообщает управление пресс-службы правительства республики.

"В соответствии с указом врио главы Карелии Ирина Илмаровна Ахокас освобождена от должности члена правительства Республики Карелия – министра финансов Республики Карелия", - говорится в сообщении. 

Премьер-министр Александр Чепик поблагодарил Ирину Ахокас за работу, отметив ее "большой вклад в стабилизацию финансового положения" республики.

"За прошедший год удалось существенно снизить уровень госдолга. Серьезная работа была организована и проведена по увеличению поступлений налогов в бюджет региона и повышению качества управления государственными финансами. Межбюджетные отношения на уровне "республиканская власть – местное самоуправление" стали максимально прозрачными", - сказал Чепик.

"Идеи и предложения Республики Карелия по изменению подходов и методик расчетов учтены министерством финансов РФ при формировании бюджета на 2017 и последующие годы, благодаря чему помощь из федерального бюджета нашей республике серьезно возросла", - отметил также премьер-министр, добавив, что надеется на помощь и советы Ирины Ахокас в вопросах развития республики.

В должности министра финансов Ахокас отработала немногим более года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
d
2017-05-19 14:11:10
Оппозиционному электорату нравится :) Судя по периодичности увольнений, наверняка в правительстве утвержден график отставок соратников худилайнена. И не важно, хорошие они профессионалы или нет. Главное, "замочить в сортире" всех худилайцев. Этакая "легкая" поступь диктатора :) Не надо быть Нострадамусом, чтоб заглянуть в недалекое будущее - гильотина для особо свободолюбивых уже готовится. Берегитесь, ребята! Не верьте глазам своим!
Кузнецов
2017-05-19 13:34:38
В ногах надо было валяться у Ахокас, чтобы она осталась. Может быть и правительство в целом ещё смогло бы подольше продержаться. Отпилили единственную крепкую ножку от табуретки на которую сели.
Онего
2017-05-19 13:14:21
Башкиры едут?
Гость
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