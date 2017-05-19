Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку

Ирина Ахокас освобождена от должности министра финансов Карелии, сообщает управление пресс-службы правительства республики.

"В соответствии с указом врио главы Карелии Ирина Илмаровна Ахокас освобождена от должности члена правительства Республики Карелия – министра финансов Республики Карелия", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Александр Чепик поблагодарил Ирину Ахокас за работу, отметив ее "большой вклад в стабилизацию финансового положения" республики.

"За прошедший год удалось существенно снизить уровень госдолга. Серьезная работа была организована и проведена по увеличению поступлений налогов в бюджет региона и повышению качества управления государственными финансами. Межбюджетные отношения на уровне "республиканская власть – местное самоуправление" стали максимально прозрачными", - сказал Чепик.

"Идеи и предложения Республики Карелия по изменению подходов и методик расчетов учтены министерством финансов РФ при формировании бюджета на 2017 и последующие годы, благодаря чему помощь из федерального бюджета нашей республике серьезно возросла", - отметил также премьер-министр, добавив, что надеется на помощь и советы Ирины Ахокас в вопросах развития республики.

В должности министра финансов Ахокас отработала немногим более года.