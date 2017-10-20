11:24, 20 Октября 2017
Глава Минимущества Карелии избавился от приставки "и.о."
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Возглавивший в начале октября министерство имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин официально назначен на должность министра.
Указ о его назначении 16 октября подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Сергей Щебекин (на фото слева) ранее занимал различные должности в службе судебных приставов. Начиная с 2000 года он работал на различных должностях в управлениях ФССП Москвы, Московской области, Республики Коми, Свердловской области. С 2015 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области.
Подробнее о назначении читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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