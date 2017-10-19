Глава Минсельхоза Карелии предлагает сменить приоритеты отрасли

Новый министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов не видит перспектив у птицеводства и свиноводства в регионе и собирается делать ставку на молочное животноводство и форелеводство.

Минсельхоз республики в лице нового руководителя Владимира Лабинова на встрече с депутатами парламента представил концепцию развития агропромышленного комплекса Карелии. Документ вышел в свет на фоне не самых оптимистичных показателей. Например, за январь-июнь этого года индекс производства сельхозпродукции в республики составил всего 75,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Один из возможных путей выхода из кризиса – смена приоритетов отрасли.

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