Вино поможет демографическому росту в России, заявил глава Минсельхоза

Увеличение потребления вина приведет к снижению употребления крепких спиртных напитков, что может положительно отразиться на демографической ситуации в стране, заявил в интервью НТВ руководитель министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водку, самогон и так далее. Это всё забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина) изменит ситуацию демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону", — сказал Ткачев.

По словам Ткачева, россияне всё чаще стали делать выбор "в пользу вина, качества, люди начали разбираться, интересоваться".

Однако министр добавил, что употреблять спиртные напитки стоит в умеренном количестве.

"Вино предполагает меру, а большинство в нашей стране даже толком и не разбирается в этом", — подчеркнул министр.

По его мнению, российское производство вина и винограда растет.

"У нас уже очень качественные вина появились, они дешевле гораздо, чем итальянские, французские. Мы закладки по винограду увеличиваем с каждым годом на 50%, есть господдержка, есть востребованность этого продукта", — сказал он.